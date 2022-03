Polestar O2 – Ein Concept Car für die Emanzipation

Auf dem Weg zum klimaneutralen Auto Infos einblenden

Polestar hat angekündigt, bis 2030 die Herstellung komplett klimaneutraler Autos umsetzen zu wollen. Dabei gehe es vor allem darum, Emissionen über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs zu vermeiden, nicht um deren Kompensation durch das Pflanzen von Bäumen oder den Kauf von Zertifikaten. Dazu wurde das «Polestar 0 Project» ins Leben gerufen. Die Volvo-Tochter hat dazu Kooperationen mit mehreren grossen Zulieferern geschlossen. Bereits mit an Bord sind der Stahlhersteller SSAB, der einen Stahl ohne fossile Energie entwickelt, sowie der Aluminiumproduzent Hydro, der CO 2 -freies Aluminium herzustellen beabsichtigt. Zulieferer Autoliv will emissionsfreie Sicherheitsausstattungen anbieten, Autoelektronikspezialist ZKW arbeitet an klimaneutralen elektrischen Steuerungssystemen und Verkabelungen. Neu hinzugestossen ist der grosse Zulieferer ZF, der als konkreten Beitrag zum Projekt elektrische Antriebe mit Blick auf maximale Nachhaltigkeitsziele entwickeln und produzieren will. Polestar lädt bis 23. März weitere Lieferanten, Forscher, Universitäten, Unternehmer, Investoren sowie Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen ein, sich an dem Projekt zu beteiligen. (ds)