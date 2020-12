Kein Spiel und Trainingspause – Ein Corona-Fall stoppt den BC Winterthur Die Basketballerinnen des BC Winterthur müssen bis am Dienstag mit dem Training aussetzen. Die NLA-Partie in Pully wurde abgesagt. Stefan Kleiser

Erneut eine unfreiwillige Wettkampfpause für Coach Daniel Rasljic und seine Basketballerinnen. Stefan Kleiser

Die Nationalliga-A-Basketballerinnen aus Winterthur befinden sich erneut in einer nicht vorgesehenen Spielpause. Dies, nachdem Headcoach Daniel Rasljic am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Die Partie vom Samstag in Pully wurde deshalb vom Verband abgesagt, auch dies nicht zum ersten Mal. Die BCW-Equipe wird bis am Dienstag nicht mehr trainieren.

Es handle sich dabei jedoch nicht um eine vom Kantonsarzt verordnete Quarantäne, betont Geschäftsführer Sam Frey. Sondern um eine Vorsichtsmassnahme. Danach absolvieren die Winterthurerinnen einen Corona-Test. Und wenn das Ergebnis keine Infizierung zeigt, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen. Das nächste Spiel in der Nationalliga A steht am kommenden Samstag auf dem Programm.