Doppeltorschütze Daniel Afriyie – Ein Dauerlächler macht den FCZ auf einmal glücklich Der 22-jährige Ghanaer misst nur 1,65 Meter, doch an diesem Abend ist er ganz gross. Beim 3:0 gegen den FC Lugano schiesst er sich mit zwei Toren in den Mittelpunkt. Thomas Schifferle

In der vergangenen Rückrunde kam er nur acht Minuten zum Einsatz, nun könnte er gar eine längerfristige Lösung im FCZ-Sturm werden. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

In der Pause des Spiels an diesem Samstagabend wird einer nochmals verabschiedet, der eigentlich schon weg ist. Aiyegun Tosin lässt sich von der Südkurve ausgiebig feiern, erhält dann von Präsident Ancillo Canepa noch ein Trikot mit der 105 drauf, der Anzahl Spiele, die er in vier Jahren für den FC Zürich verwirklicht hat. Und dann geht er endgültig, nach Frankreich zu Lorient.