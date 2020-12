Baustelle Winterthur – Ein Denner für Dättnau Im Februar sind die ersten Wohnungen in der Überbauung Ziegeleiplatz bezugsbereit. Neben der Migros zieht Ende August 2021 auch ein Denner in das stark wachsende Quartier. David Herter

Der Ziegeleiplatz in Dättnau, wie die Planer ihn sich vorgestellt haben. Ins Gebäude links ziehen Migros und Denner. Darüber entstehen Büros und Wohnungen. Das Gebäude rechts gehört der Winterthurer Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen. Visualisierung: PD

Tief im Westen von Winterthur sind noch einige Baufelder frei. Bis 2015 stand dort eine Ziegelei, die im Juli 2015 bei einem Grossbrand zerstört wurde. Für das Areal wurde danach ein sogenannter Masterplan erarbeitet, der vier Baufelder für Gebäude mit Wohnungen, Läden und Büros vorsieht.

Die erste Etappe der neuen Überbauung in Dättnau wird in einem knappen Jahr fertiggestellt sein. Dann erhält das Quartier am Stadtrand mit dem Ziegeleiplatz endlich ein Zentrum. Dass die Migros am Platz einen Supermarkt plant, war bereits bekannt. Dieser soll Ende August 2021 eröffnet werden, teilte der Grossverteiler kürzlich mit. Acht Angestellte erhalten Arbeit, für Kundinnen und Kunden stehen 480 Quadratmeter Ladenfläche und 31 Parkplätze bereit. Für Velos sind «ausreichend» Abstellplätze vorgesehen, und der Bus wird in unmittelbarer Nähe haltmachen.