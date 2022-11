Historische Wahlpannen – Ein Desaster, fast wie der Berliner Flughafen Fehlende oder falsche Stimmzettel, geschlossene oder zu lange geöffnete Wahllokale: In Berlin muss die Wahl von Herbst 2021 wiederholt werden – ein Novum in der deutschen Geschichte. Dominique Eigenmann aus Berlin

Die Wahl als Lachnummer: Ein Graffito auf einer Berliner Brücke macht sich über die Wahlen des 26. September 2021 lustig – da war noch gar nicht bekannt, welche unglaublichen Pannen der Urnengang produzieren würde. Foto: Steffi Loos (Getty Images)

Das Chaos an diesem 26. September 2021 war unbeschreiblich. In manchen Wahllokalen fehlten Stimmzettel oder lagen falsche aus, manche wurden vertauscht, andere widerrechtlich kopiert. Vor den Urnen warteten Menschen teils stundenlang, viele gingen wieder, obwohl sie noch nicht gewählt hatten. Manche Lokale wurden vorübergehend geschlossen, wegen Überlastung. Über die Hälfte blieb auch nach gesetzlichem Wahlschluss um 18 Uhr noch offen – in Pankow schloss das letzte erst um 20.57 Uhr.