Merkel besucht Biden – Ein Dinner im Weissen Haus zum Abschied US-Präsident Joe Biden ehrt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit einem besonderen Empfang. Erst müssen die beiden aber noch ein paar Probleme lösen. Dominique Eigenmann aus Berlin

Alte Bekannte: 2013 besuchte der damalige amerikanische Vizepräsident Joe Biden die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Foto: Markus Schreiber (AP/Keystone)

In ihren bald 16 Jahren als deutsche Bundeskanzlerin hat Angela Merkel die Vereinigten Staaten mehr als zwanzigmal besucht. Nun, acht Monate nach dessen Wahl, trifft sie heute Donnerstag Joe Biden erstmals als Präsidenten im Weissen Haus – als erste Regierungschefin eines Landes der Europäischen Union.

Biden ist bereits der vierte amerikanische Präsident, mit dem es die Kanzlerin zu tun bekommt, nach George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump. Den politischen Antipoden Trump hat Merkel eher ungern besucht, das letzte Mal war sie vor mehr als drei Jahren im Weissen Haus zu Gast. Biden wiederum ist für sie kein Neuling, sondern ein alter Bekannter: Sie hat ihn als Obamas Vizepräsidenten kennen und schätzen gelernt.

Selbst Merkels Mann ist dabei

Merkel tritt nach der Bundestagswahl im Herbst als Kanzlerin ab, ihr Besuch in Washington ist also ziemlich sicher der letzte ihrer langen Amtszeit. Neben den üblichen Gesprächen, unter anderem mit Vizepräsidentin Kamala Harris, ehrt Biden die Deutsche deswegen mit einem Abendessen im Weissen Haus, an dem auch First Lady Jill Biden und – was selten vorkommt – Merkels Ehemann Joachim Sauer teilnehmen. Es heisst, der Amerikaner wolle sich bei ihr auch dafür bedanken, dass sie in Trumps erratischer Amtszeit eine globale Führungsrolle übernommen habe.

Einer unter vielen bilateralen Streitpunkten: Aktivisten demonstrierten heute Mittwoch am Brandenburger Tor in Berlin für die Aufhebung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe. Die USA sind dafür, Deutschland dagegen. Foto: Stefanie Loos (AFP)

Merkel tritt also ab, Biden an, dennoch verstehen beide Seiten das Treffen als eine Art Neuanfang, der in die Zukunft weisen soll. Diskussionsstoff gibt es genug: Das Verhältnis zu den autoritären Mächten Russland und China soll neu bestimmt werden, Handelsstreitigkeiten gelöst, vielleicht sogar das in der Pandemie von den USA erlassene Einreiseverbot für Europäer aufgehoben werden.

Dass Biden bereit ist, die Beziehungen mit der EU und insbesondere mit Deutschland wieder zu verbessern, hat er seit seiner Amtsübernahme mehrfach gezeigt: Strafzölle wurden zurückgenommen, der von Trump geplante Abzug eines Teils der US-Truppen aus Deutschland abgesagt, die Sanktionen gegen die Bauherren der umstrittenen russischen Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland ausgesetzt.

In Berlin gibt man sich gleichwohl keinen Illusionen hin. Der nette und konstruktive amerikanische Präsident wird für jedes Entgegenkommen einen politischen Preis verlangen: am liebsten einen demonstrativen Schulterschluss für einen konfrontativeren Umgang mit der aufstrebenden Supermacht China.

Jetzt liegen sie schon fast alle in der Ostsee: Röhren, mit denen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gebaut wird. Foto: Odd Andersen (AFP)

An der Spitze der Probleme, die Merkel und Biden noch gemeinsam lösen müssen, steht Nord Stream 2. Den Glauben, die USA könnten den Bau mit aggressiven Sanktionen doch noch stoppen, hat man im Weissen Haus längst aufgegeben. Die erste Röhre durch die Ostsee ist bereits fertig, die zweite wird es spätestens Ende August sein. Biden verlegt seine Anstrengungen seither darauf, zu verhindern, dass Russland die Pipeline als ökonomische Waffe gegen das Gas-Transitland Ukraine einsetzen kann, mit dem es seit 2014 faktisch im Krieg steht.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besuchte am Montag Berlin, um Merkel vor dem Treffen mit Biden noch einmal persönlich mitzuteilen, was er von Deutschland erwartet. Merkel bekräftigte ihre Haltung, dass Nord Stream 2 nur eine Zukunft habe, wenn der Gastransport durch die Ukraine deswegen nicht zum Erliegen komme. Armin Laschet, der Christdemokrat, der Merkel als Kanzler nachfolgen könnte, sagte bereits, man könne den Betrieb jederzeit wieder stoppen, wenn Russland sich nicht an die «Geschäftsgrundlage» halte.

Die Kanzlerin hat sich bei der EU-Kommission deswegen nach Kräften dafür eingesetzt, dass der russisch-ukrainische Transitvertrag bis 2024 verlängert wurde – mit der Option einer erneuten Verlängerung bis 2034. Allerdings ist es wenig wahrscheinlich, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin darauf einlässt.

Wasserstoff statt Gas in ukrainischen Pipelines?

Langfristige Garantien kann Merkel der Ukraine also nicht abgeben, auch Kompensationen für allenfalls wegfallende Transiteinnahmen kämen nicht infrage, heisst es in Berlin. Andere Hilfen aber sehr wohl: Man sei bereit, Milliarden in die Erneuerung des maroden ukrainischen Gasnetzes und in die Produktion von Wasserstoff durch Wind- und Solarenergie zu investieren. Die Pipelines könnten danach in der Ukraine hergestellten Wasserstoff statt russisches Gas transportieren – ein Energieträger, auf den man gerade in Deutschland viele Hoffnungen setzt.

Über all diese Dinge verhandeln die USA und Deutschland seit Wochen intensiv, bis August soll eine Einigung her, die für Deutschland, die Ukraine und die USA akzeptabel ist. Im Moment sei man «mittendrin», sagte Merkel beim Besuch Selenskis, an einen Abschluss rechtzeitig zum Gespräch mit Biden glaube sie «eher nicht». Die Deutsche war aber schon immer gut darin, Erwartungen an solche Treffen tief zu halten. Kommt dann doch etwas heraus, wirkt es wie ein kleiner Sieg.

