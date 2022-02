Pirmin Werner zurück in Alten – Ein Dorf empfängt seinen Olympiahelden Der junge Skiakrobat Pirmin Werner musste sich in China zweimal mit dem vierten Rang begnügen. Bei seiner Ankunft in Alten wird er trotzdem gross gefeiert. Nicole Döbeli

Skiakrobat Pirmin Werner mit seinen Eltern vor dem Wirtshaus zur frohen Aussicht. Foto: Madeleine Schoder

«Good Luck Piri» steht auf dem Plakat, das am Wirtshaus zur frohen Aussicht in Alten hängt. Hier wohnt der 22-jährige Skiakrobat Pirmin Werner, der an diesem Freitagmorgen wieder in der Schweiz landet. In Peking schrammte er im Einzel- und Teamwettkampf der Aerials gleich zweimal knapp an einer Medaille vorbei und landete auf dem vierten Rang. Er sei enttäuscht, liess er direkt danach verlauten. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten interessiert das aber nicht sonderlich: Sie machen sich bereit, ihren Olympiaheimkehrer zu feiern.

«Sie sind in Henggart!»