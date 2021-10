Kirchturm Wiesendangen – Ein Dorf erhält seine Uhr zurück Nach einer mehrmonatigen Renovation wurde letzte Woche das neue Zifferblatt der reformierten Kirche Wiesendangen montiert. Im Dorf hat man die Uhr vermisst. Fabienne Grimm

Noch stehen die Zeiger des neuen Zifferblatts auf zwölf. Foto: Marc Dahinden

Wer in den letzten Monaten in Wiesendangen mit einem Blick auf den Kirchturm die Zeit ablesen wollte, schaute auf ein Baugerüst. Denn im Frühjahr wurden die vier Zifferblätter, Zeiger und Schlagwerk der reformierten Kirche im Rahmen der Fassadenrenovation abgebaut und der Turm eingekleidet. Letzte Woche konnten die Umbauarbeiten am Turm beendet und die frisch renovierten Zifferblätter wieder montiert werden.

Brigitt Schaffitz, Präsidentin der Kirchenpflege, ist vom Anblick der neuen Uhr begeistert: «Als am Wochenende die Sonne geschienen hat, haben die Zeiger und Ziffern richtig geglitzert – das sah unglaublich schön aus.» Die Renovation der Kirchenuhr hat die Firma Muff AG aus Triengen im Kanton Luzern übernommen. Diese hat die Zifferblätter neu lackiert und die Zeiger vergoldet. Auch das Schlagwerk musste ausgebessert werden.