Motorradsaison in Sternenberg – Ein Dorf hat genug vom Töfflärm Bis zu 1000 Töffs fahren an Sommertagen über den Sternenberg. Nun will der Gemeinderat das Tempo drosseln. Was Töfffahrer, ein Anwohner und eine Wirtin dazu sagen. Nina Thöny

Das schöne Wetter lockt viele Töfffahrer auf den Sternenberg – zum Leidwesen der Einwohnerinnen und Einwohner. Foto: Roger Hofstetter

Wer in der Stadt wohnt, sehnt sich oftmals nach der Idylle auf dem Land. Nach der malerischen Aussicht über die umliegenden Hügel, nach dem Vogelgezwitscher, der Stille. Doch wer in der Stadt wohnt, vergisst oft auch, dass diese Vorstellung nicht überall auf dem Land der Realität entspricht – im Gegenteil. Im 350-Seelen-Dorf Sternenberg im Tösstal etwa rattert an diesem sommerlichen Sonntag Mitte Mai alle paar Minuten ein Töff über die schmale Strasse.