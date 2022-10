Einkaufen in Rickenbach – Ein Dorf kämpft um seinen Laden Die Zukunft des Volg in Rickenbach sieht düster aus. Das Gebäude ist veraltet und die Einnahmen zu gering. Eine Gruppe Ladenfans versucht das drohende Ende zu verhindern. Fabienne Grimm

Die Volg-Baracke in Rickenbach müsste dringend saniert werden. Foto: Marc Dahinden

Frische Produkte, nette Verkäuferinnen, und das alles nur einen kurzen Fussmarsch entfernt – man könnte meinen, ein Dorfladen könne nur auf Begeisterung stossen. Und doch droht dem Volg in Rickenbach das Aus. Es fehlen das Geld sowie die Kunden, und die Baracke, in welcher der Volg untergebracht ist, müsste saniert werden. Und als wäre das nicht Herausforderung genug, will die Landi Weinland, die den Laden betreibt, das Areal in einigen Jahren bebauen – wie genau, steht noch offen. Klar ist aber jetzt schon: Die Volg-Baracke wird weichen müssen.