Vor 28 Jahren in Andelfingen – Ein Dorf von diplomierten Grüezi-Sagern Eine SRF-Archivperle von 1994 zeigt, wie Andelfingen seine Einwohner, aber auch Fremde einst zu mehr Freundlichkeit motivieren wollte. Almut Berger

Frieda Hiltebrand hat den Andelfinger Kindergärtnern während 42 Jahren das Grüezi-Sagen beigebracht. Foto: Screenshot/SRF

«Grüezi, Grüezi. Andelfingen ist ein freundliches Dorf. Neu ist, wer am besten und am meisten Grüezi sagt, wird diplomiert – mit einem Grüezi-Diplom.» So beginnt ein Beitrag der Sendung «Quer» vom 15. April 1994, den SRF kürzlich auf seinem Archivkanal aufgeschaltet hat.