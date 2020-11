Püntiker in Winterthur – «Ein drittes Mal zügeln wäre happig» Die Querung Grüze droht rund 50 Pünten beim Talacker-Areal zu verdrängen. Besonders bitter ist es für Püntiker Peter Martin. Es wäre bereits das dritte Mal, dass seine Pünt aufgehoben wird. Jonas Keller , Samantha Zaugg

Zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet Peter Martin die Pünt. Die beiden können davon fast in Selbstversorgung leben. Foto: Marc Dahinden

Ein paar Salatköpfe hocken noch in den Beeten, etwas weiter Rosenkohl, Kabis und ein paar Randen. An einer Staude hängen noch einige blaue Trauben. Sonst sind die Pünten schon fast im Winterschlaf. Links und rechts der Parzellen verlaufen die Gleise, eine S-Bahn fährt fast durchs Gartenhäuschen. Das Areal Talacker ist eingeklemmt zwischen den Schienen. Im Norden führt das Gleis nach Oberwinterthur, im Süden nach Seen. Manche würden den Spickel zwischen den Gleisen als garstig beschreiben. Nicht so Peter Martin. Für ihn ist das Land zwischen den Gleisen ein kleines Paradies.