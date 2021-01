FCW vor Derby in Schaffhausen – Ein Duo mit identischer Ausgangslage Der FCW ist mit einem 3:0 in Chiasso stark ins Jahr 2021 gestartet. Seine nächste Aufgabe: Beim Nachbarn FC Schaffhausen ein erstes Mal Platz 2 zu verteidigen. Hansjörg Schifferli

Stets umstritten: Das Derby zwischen Schaffhausen und dem FCW mit Lindrit Kamberi (rechts) und Roman Buess. Foto: Heinz Diener

Stade Lausanne (2.) – Thun (3.), GC (1.) – Aarau (4.) und Schaffhausen (6.) – FCW (2.) – das steht am Freitagabend auf dem Programm der Challenge League. Es sind also die Spitzenteams unter sich, das Sextett, aus dem jedem Verein gleichwertige Chancen auf einen der beiden Topplätze zu geben sind. Also auf den direkten Aufstieg oder die Barrage. Für den FCW beispielsweise heisst dies: Gewinnt er im Stadion Schaffhausen, ist er weiterhin Zweiter, womöglich nur noch einen Punkt hinter den Grasshoppers. Verliert er, rutscht er hinter die Schaffhauser ab und übernachtet er vielleicht nur noch als Nummer 5.