Challenge League – Ein einziger Stürmer nimmt blamables GC auseinander Die Grasshoppers gehen gegen den Tabellenachten Neuchâtel Xamax zu Hause 1:4 unter. Es ist eine in allen Belangen enttäuschende Vorstellung. Marcel Rohner

Am Boden: GC und Connor Ronan gehen gegen Super-League-Absteiger Xamax unter. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Es sind zwei Augenblicke, die an diesem Abend aufzeigen, was bei GC schiefläuft. Der erste kurz nach der Pause: Nuno da Silva sprintet einem Ball nach, erwischt ihn kurz vor der Grundlinie, flankt – und merkt, dass ihm nicht ein einziger gefolgt ist von seiner Mannschaft. Keiner ausser er selbst glaubte mehr an diesen Ball.

Ganz anders ist das beim Gegner aus Neuenburg. Da sprintet Bruno Morgado los, in der Hoffnung, einen Ball zu bekommen. Als ihn der Mitspieler übersieht, kehrt er ebenso schnell aus dem Abseits zurück, bekommt den Ball im zweiten Versuch doch, flankt – und findet Louis Mafouta.