Gemeindeversammlung Truttikon – Ein Elektroauto spaltet die Gemeinde Es war eine Schelte an den Gemeinderat: Die Gemeindeversammlung in Truttikon streicht mit knapper Mehrheit das E-Mobility-Auto aus dem Budget. Das kann Konsequenzen haben, muss aber nicht. Eva Wanner

Nicht alle Truttiker und Truttikerinnen finden den elektrobetriebenen Renault Zoe notwendig. Foto: Eva Wanner

Das Geschenk provozierte von Anfang an Protest. Beziehungsweise dessen Verwendung: Rund 14’000 Franken hat Truttikon von der Zürcher Kantonalbank bekommen. Die Bank schüttete in diesem Jahr zu ihrem Jubiläum Gelder an Kanton und Gemeinden aus. Der Truttiker Gemeinderat hat damit eine Elektro-Tankstelle gebaut und mit dem Carsharing-Anbieter Mobility einen Vertrag abgeschlossen, dass das Auto während zweier Jahre in Truttikon steht.

Gegen den elektrobetriebenen Renault Zoe beim Werkhof wehrten sich mehrere Truttiker und Truttikerinnen in einem Brief an den Gemeinderat. Sie hätten andere Ideen für die Verwendung – und hätten sich gewünscht, dass die Bevölkerung befragt wird.