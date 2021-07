Kommentar zur Brühlgut-Recherche - Ein ernüchterndes Fazit

Die Politik sieht nach dem Hilfeschrei dreier Pflegerinnen des Alterszentrums Brühlgut keinen Handlungsbedarf. Foto: Madeleine Schoder

Die Pandemie ist abgeflacht, der Applaus für das Pflegepersonal verebbt. Doch die Pflege krankt an denselben Problemen wie vor der Krise. Drei Pflegerinnen des städtischen Alterszentrums Brühlgut schilderten vor ein paar Wochen, was der Mangel an Personal im Pflegealltag auslöst. Wie der Zeitdruck zu Pflegefehlern führt und zu Abstrichen bei der Pflegequalität zwingt. Die Liste ist lang und jeder einzelne Punkt darauf ein Alarmzeichen.

Doch die Politik scheint nicht alarmiert zu sein. Das Sozialdepartement bestreitet einen Personalmangel in den städtischen Heimen. Dabei stützt sich der Stadtrat auf die eingehaltenen Minimalstandards zum Stellenplan. Und ignoriert die Stimmen von der Basis. Dies ist zumindest das Bild, das die Behörde gegen aussen vermittelt. Auch die zuständige Kommission sah keinen Handlungsbedarf. Und kommunizierte dies mit einem unglücklichen Vergleich: Ein Altersheim sei kein Ponyhof, sondern ein Brennpunkt der Gesellschaft.