FCW schlägt Wil 3:1 – Ein erster Dreier für einen guten Auftritt Der FCW kann wieder mal von einem guten Saisonstart reden, denn vier Punkte aus den ersten zwei Spielen sind für ihn in den letzten Jahren selten. Das 3:1 gegen den FC Wil war sehr verdient. Hansjörg Schifferli

Wesentlich am Sieg des FCW beteiligt: Roberto Alves mit zwei Assists sowie Tobias Schättin und Samir Ramizi (vonl links). Foto: Christian Merz

Das 1:1 eine Woche zuvor gegen SLO in Lausanne war ein gutes Resultat, das seinen Wert vor allem in der Tatsache hatte, dass der FCW nicht verlor, obwohl er über eine Stunde lang in Unterzahl spielen musste und auch noch in Rückstand geriet. Das erste Heimspiel – trotz zeitweise starken Regens vor immerhin 2400 Zuschauern – hatte dann einen andern Wert. Es ging – wie es normal ist – 90 Minuten mit elf gegen elf Mann; und der FCW bot seiner Gemeinde eine Leistung, die nicht in jeder Phase überzeugend war, aber insgesamt gut, nach dem Ausgleich der Wiler kurz nach der Pause gar geprägt von spektakulären Situationen.

