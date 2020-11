Der FCW nach der Corona-Pause – Ein erstes «Geisterspiel» auf der Schützi Am 31. Tag seit seinem letzten Spiel und Sieg tritt der FC Winterthur wieder an. Gegen den SC Kriens will er am Freitag gleich zurück in die richtige Spur finden. Hansjörg Schifferli

Eine wichtige Rolle beim FC Winterthur übt Gezim Pepsi aus. Heinz Diener

Viereinhalb Wochen, auf den Tag genau einen Monat, ist es her, dass der FCW an einem Dienstag nach Thun fuhr, mit einem 1:0-Sieg heimkehrte und sich mit zehn Punkten aus den vier Spielen seit der Startniederlage gegen GC auf bestem Weg befand. Zumal bei den Auswärtssiegen in Kriens und dann in Thun gewann man allmählich den Eindruck, da könne tatsächlich eine für die Spitzengruppe taugliche Mannschaft heranreifen.

Aber dann fielen wegen Coronafällen im eigenen Haus die drei Spiele gegen Chiasso, in Neuenburg und gegen Stade Lausanne-Ouchy aus; danach – jeweils am Tag vor dem geplanten Anpfiff – auch der Match in Wil und der zweite Versuch, daheim gegen Chiasso zu spielen. Zuerst zehn Tage in Quarantäne, dann trainieren und bestenfalls intern spielen – das waren die Tage des FCW.