Zürcher Skilager in Graubünden – Ein erstes Kind fällt – «nichts passiert!» Nach zwei Jahren Pause findet das Schneezüri-Lager in Parpan wieder statt. Wie sich das Lagerleben trotz Pandemiebedingungen anfühlt. Sara Belgeri

Diese Skigruppe trotzt der buckeligen Piste. Foto: Nicola Pitaro

«Immerhin regnet es heute nicht», sagt Christian Kobi zur Begrüssung. Es ist Dienstag im Schneesportlager Parpan. Und über das Dorf und die umliegenden Berge haben sich an diesem Morgen dicke Nebelschwaden gelegt. Im Inneren des Lagerhauses, der Grischalodge, kümmert das niemanden. Auf die Piste geht es bei (fast) jedem Wetter. Vereinzelte Leiterinnen und Leiter sind noch am Frühstücken. Die Kinder wuseln durch die verwinkelten Gänge, putzen sich die Zähne oder ziehen bereits ihre Skianzüge an. Besammlung ist um 9.15 Uhr vor dem Lagerhaus.