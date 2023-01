Probefahrt – Ein Familien-Bus aus der Zukunft Heute heben sich neue Modelle nur selten von der Masse ab. Der Hyundai Staria ist da eine erfrischende Ausnahme. Dave Schneider

Ein echter Hingucker: Der Hyundai Staria verdreht den Passanten den Kopf, wo er auch hinkommt. Foto: Hyundai

Ist es ein Prototyp oder gar ein UFO? Viele staunen dem schwarzen, keilförmigen Van ungläubig hinterher. Mit dem futuristisch gestalteten Staria hat Hyundai tatsächlich alle überrascht und sorgt damit seither für Aufsehen. Doch sieht der grosse Van nur speziell aus, oder kann er auch mit der etablierten Konkurrenz mithalten? Hier sind fünf Gründe, wieso der koreanische Bus den Platzhirsch VW T6 alt aussehen lässt.

1. Designer-Stück

Dass Hyundai gute und preiswerte Autos baut, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Dass aber die Passanten mit offenem Mund einem Hyundai hinterherschauen, ist doch eher ungewöhnlich. Der Staria wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film und erntet staunende Blicke und hochgereckte Daumen, wo er auch hinkommt. Mit seinem futuristischen Design mit LED-Band vorn und Pixel-Leuchten im Hochformat hinten zeigt er, dass Grossraumlimousinen auch gestalterisch spannend sein können.

2. Raumschiff Staria

Der Staria ist riesig. Mit 5,25 Metern Länge überragt er die meisten anderen Verkehrsteilnehmer um ein gutes Stück. Sein Hauptkonkurrent, der VW T6, ist mit 4,90 Metern wesentlich kürzer. Ausserdem ist der Koreaner 1,97 Meter breit und 1,99 Meter hoch – damit in ein enges Parkhaus zu fahren, erfordert nicht nur erhöhte Aufmerksamkeit, sondern auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen. Dafür kann man im Innern beinahe Fussball spielen: Das Platzangebot auf den drei Sitzreihen ist beispiellos. Die Kinder werden den Koreaner lieben.

Mit 5,25 Metern Länge ist der Koreaner ein Hüne, fühlt sich aber erstaunlich kompakt an. Foto: Hyundai

3. Koreanischer Komfort

In der getesteten Topversion Vertex ist der Staria erstaunlich gut ausgestattet. Neben zwei elektrisch betätigten Schiebetüren und gleich zwei Glasschiebedächern gibt es vier feudale, elektrisch verstellbare, beheiz- und belüftbare Ledersessel in den ersten beiden Reihen sowie eine bequeme Dreiersitzreihe zuhinterst. Die Fauteuils in der zweiten Reihe lassen sich nicht nur verschieben, sondern auf Knopfdruck zum Lounge-Liegesessel umfunktionieren. Sonnenrollos, Ambientlicht, Dreizonenklimaanlage, Nappalederausstattung, Wildlederverkleidungen und jede Menge technische Spielereien – da kann die Konkurrenz kaum mithalten. Nicht zu diesem Preis. Wer es lieber bescheiden mag, kann den Staria auch in einer weniger komfortablen Variante bestellen, und auch eine reine Cargo-Version ist erhältlich.

Hyundai Staria Premium Vertex 4WD Infos einblenden Modell: Grossraumlimousine

Masse: Länge 5253 mm, Breite 1997 mm, Höhe 1990 mm, Radstand 3273 mm

Kofferraum: 831 bis 1303 Liter (5000 Liter mit ausgebauten Sitzen)

Motor: 2,2-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 130 kW / 177 PS

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 13,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h

Verbrauch (WLTP): 8,9 Liter auf 100 Kilometer

CO₂-Ausstoss (WLTP): 232 Gramm pro Kilometer

Preis: Ab 66’500 Franken

Infos: www.hyundai.ch

4. Edelschnäppchen

Womit wir beim Preis sind. 66’500 Franken kostet der von uns gefahrene Staria Premium Vertex 4WD – und da ist alles Beschriebene bereits serienmässig an Bord. Ohne Allradantrieb ist der Van ab 59’000 Franken zu haben. Das mag zwar nach viel klingen, doch im Vergleich zum Platzhirsch VW T6 oder zum Mercedes-Benz V-Klasse sind das Schnäppchenpreise, zumal bei der Konkurrenz jegliche Kinkerlitzchen extra bezahlt werden müssen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Koreaners ist top. Erst recht, wenn man die tollen Garantieleistungen von Hyundai von fünf Jahren ohne Kilometerbeschränkung berücksichtig. Und wer nicht so viel ausgeben kann oder will, für den gibt es den Staria auch als bescheidenere Einstiegsversion ab 39’900 Franken.

Businessclass: Die Topversion Premium Vertex bietet Fahrkomfort auf höchstem Niveau. Foto: Hyundai

5. Ausgewogener Gleiter

Trotz seiner sperrigen Grösse fährt sich der Hyundai Staria erstaunlich handlich, sofern man nicht durch enge Passagen zirkeln muss. Der 2,2-Liter-Dieselmotor mit 130 kW / PS und 430 Nm Drehmoment zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen sorgt in Kombination mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe und dem variablen Allradantrieb für ein souveränes Vorwärtskommen, während das Fahrwerk Unebenheiten in der Strasse gekonnt wegbügelt. Es holpert nicht, es schaukelt nicht – genau so muss sich ein grosser Van anfühlen, denn schliesslich sind solche Modelle nicht nur zum Einkaufen, sondern auch für grosse Touren gedacht. Und wer den Dieselmotor nicht so recht mit dem zukunftsweisenden Design in Verbindung bringen kann, der kann beruhigt sein: In den nächsten Jahren soll der Staria auch mit Wasserstoffantrieb sowie als Plug-in-Hybrid auf den Markt kommen. Eine batterieelektrische Variante wird es aber wohl nicht geben.

Begehrter Designpreis für den Staria Infos einblenden Die Hyundai-Designer unter der Führung von Peter Schreyer waren in den letzten Jahren besonders innovativ und mutig. Modelle wie der neue Tucson, der Ioniq 5 und der Staria heben sich nicht nur erfrischend von der Masse ab, sie sorgen auch innerhalb der Branche für Furore. Der Staria wurde im März mit dem Red Dot Award mit der Auszeichnung «Best of the Best» ausgezeichnet – eine grosse Ehre, wie der koreanische Hersteller betont. «Mit dem Staria wandte Hyundai erstmals die Designmethode ‹Inside-Out› an und leitete damit auch eine neue Ära der Mobilität ein», sagt Sang Yup Lee, der das Global Design Center von Hyundai leitet. «Unser Designteam steckte seine ganze Leidenschaft in dieses Produkt und arbeitete eng mit unseren erstklassigen Ingenieuren zusammen, um diesen Traum zu verwirklichen.» Der Red Dot Award, der jährlich vom Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen verliehen wird, zählt zu den weltweit wichtigsten Designpreisen und ist unterteilt in Produktdesign, Marken- und Kommunikationsdesign sowie Designkonzepte. Der Hyundai Staria errang seit seiner Markteinführung im vergangenen Jahr aber noch andere Designpreise: Unter anderem wurde der futuristisch gestaltete Van bei den Good Design Awards 2021 in der Kategorie Transportmittel oder in der Leserwahl «Best Cars 2022» des deutschen Fachmagazins «Auto Motor und Sport» ausgezeichnet. (ds)

