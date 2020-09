Schützenwiese Winterthur – Ein (Fast-)Millionen-Rasen für den FCW Auf der Schützenwiese darf wieder gekickt werden: Am Dienstagabend wurde der neue Rasen feierlich eingeweiht. Michael Graf

Der neue Rasen ist bereit für Spiele des FCW: Jürg Altweg und Mike Keller freuen sich darüber. Marc Dahinden

Dreizehn Jahre hat der letzte Rasen gehalten, am Ende war es eher ein Acker. Das Grün, das sich jetzt auf der Schützenwiese präsentiert, erinnerte FCW-Präsident Mike Keller an einen englischen Rasen. «Ich bin versucht, die Nagelschere auszupacken für den Feinschliff», scherzte er bei der Einweihung am Dienstagabend. Die Freude des Clubs sei riesengross.