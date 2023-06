Kriminalfall in Winterthur – Ein Film rollt den Arsen-Mord neu auf Der Arsen-Mord von Winterthur ist eines der komplexesten Tötungsdelikte der Stadt. In einem Film des Streamingdiensts Oneplus erzählen die Ermittler nach, wie sie ihn trotzdem lösten. Gregory von Ballmoos

Die Winterthurerin Ruth B. wurde im August 1993 getötet. Um den Täter zu überführen, wurde sogar die Leiche ausgegraben. Screenshot: Oneplus

Die Konzertpianistin Ruth B. stirbt im August 1993 mit nur 39 Jahren. Die Winterthurerin wurde am Morgen von ihrem Ehemann tot in ihrem Bett gefunden. Das Paar lebte in einer offenen Beziehung und hatte getrennte Schlafzimmer. Am Tag zuvor sei es ihr bereits schlecht gegangen, sie habe sich übergeben müssen. Der Mann brachte seiner Frau Tee und eine Salz-Zucker-Wasser-Mischung ans Bett. Das habe der Bruder der Frau, ein praktizierender Hausarzt, geraten.