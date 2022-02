Zusammenstösse in der Ostukraine – Ein Funke zu viel kann hier Krieg bedeuten Kiew plane einen Angriff auf die von Russland unterstützten Separatistengebiete, behaupten deren Führer. Hunderttausende Menschen sollen deshalb nach Russland evakuiert werden. Zita Affentranger , Paul-Anton Krüger

Die Zahl der Zwischenfälle steigt gefährlich an: Eine Frau räumt auf nach dem Beschuss ihres Hauses in der Ostukraine. Foto: Aleksey Filippov (AFP)

Der Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, rief Hunderttausende Menschen dazu auf, das Gebiet sofort zu verlassen und sich nach Russland in Sicherheit zu bringen. Schon am Freitagabend sollten erste Busse losfahren. «Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben», erklärte er. Die ukrainische Armee habe sich an der Waffenstillstandslinie zu den Separatistengebieten in Stellung gebracht, sagte Puschilin in der Fernsehankündigung weiter.