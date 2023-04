Gastrokolumne Angerichtet – Ein gar nicht so geheimer Geheimtipp Das neue libanesische Restaurant Li-Beirut punktet nicht mit der Lage. Dafür mit Auberginen, die auf der Zunge zerschmelzen, und Filoteig, der unter den Zähnen zersplittert. Delia Bachmann

Während des Ramadans gibt es im Li-Beirut, dem neuen libanesischen Restaurant an der Wülflingerstrasse, ein All-you-can-eat-Buffet. Foto: dba

Das Li-Beirut ist von aussen kein prächtiger Anblick. Erst recht nicht im strätzenden Regen. Das neue libanesische Restaurant liegt im Parterre eines schmucklosen Wohnhauses mit grau-rosa Fassade an der Wülflingerstrasse. Davor war hier das gutbürgerliche Restaurant Blumenau drin. Tatsächlich war es nicht das Äussere, sondern die schwärmerische Empfehlung zweier kritischer Esser, welche die Testesser ins Li-Beirut lockte. Das Lokal ist gut besucht an diesem Mittwoch, zwei Tage bevor der Ramadan mit dem Zuckerfest endet. So geheim kann der Geheimtipp also nicht sein.

Während des Fastenmonats vom 23. März bis 20. April gibt es abends ein All-you-can-eat-Buffet statt À-la-Carte-Gerichte. Die beste Gelegenheit also, um möglichst viele Speisen auszuprobieren. Die libanesischen Dips liegen schön angerichtet auf grossen Platten: Hummus, Muhammara (eine Peperoni-Walnuss-Paste) und Mutabal (ein Auberginen-Dip mit rauchiger Note und Granatapfel-Kernen als Garnitur). Dazu gibt es erfrischenden Fattoush-Salat, knusprige Falafel, die innen warm und weich sind, und gefüllte Weinblätter, die mit einer spritzigen Säure überraschen.

Ein Teller voller libanesischer Köstlichkeiten. Nach dem Ramadan kehrt das Li-Beirut zum À-la-Carte-Betrieb zurück. Foto: dba

Auch bei den warmen Hauptgerichten lassen wir bis auf die Pommes frites nichts aus. Der Reis mit Lamm überzeugt mit einer starken Zimtnote, der Reis mit Poulet mit einem feinen Safran-Aroma. Der persönliche Favorit ist aber das Musaka: Die gross geschnittenen Auberginenstücke zergehen auf der Zunge. Die Kichererbsen haben eine perfekte Konsistenz: weich, aber mit Biss. Nach Sonnenuntergang gegen 20.20 Uhr geht auch das Pärchen, das eine Dreiviertelstunde am Tisch wartete, zum Buffet. Bei allen anderen Gästen scheint es sich um Nicht-Muslime zu handeln.

Das Dessert: Eine mit Frischkäse gefüllte Dattel und ein Stück Baklava. Foto: dba

Wir tun es der Frau vom Nachbartisch gleich, die sich noch ein «Abgwöhnerli» schöpft. Neben Wasser teilen wir uns einen süssen, aber erfrischenden Dattelsaft. Darin schwimmen viele Mandelstifte, auf die wir hätten verzichten können. Beim Dessert beschränken wir das «All you can eat» auf eine mit Frischkäse gefüllte Dattel (Tamriyeh) und ein Stück Baklava mit hauchdünnem und knusprigem Filoteig, gehackten Nüssen und weniger Sirup als sonst. Wir zahlen 38 Franken pro Person inklusive Wasser. Glücklich und satt beschliessen wir, wiederzukommen in diesen gar nicht mehr so geheimen Geheimtipp.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.