Riskante Hilfe für die Ukraine – Ein Gegenschlag mit Waffen und Aufklärung von den USA Die Erfolge der Ukraine gegen Putins Armee hängen mitunter von US-Hilfe ab. Das birgt aber auch Gefahr, der Kreml spricht von einer «roten Linie». Peter Burghardt

Ukrainische Soldaten bei Izium: Das Gebiet wurde erst kürzlich zurückerobert.

Foto: Keystone

Von den USA aus gesehen ist der Krieg in der Ukraine weit weg, nicht nur geografisch. In den Nachrichten wird zwar darüber berichtet, doch im Wahlkampf vor den Kongresswahlen, den Midterms am 8. November, kommt das Thema nur am Rande vor. Welche Rolle die USA im Fernen Osten Europas spielen, wird gerade aber immer deutlicher – und ist gleichzeitig zunehmend verwirrend.