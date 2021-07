Wechsel in Oberembrach – Ein Gemeinderat wird zum Gemeindeschreiber So etwas ist nicht alltäglich: Der Oberembracher Gemeinderat Frank Meyenberg gibt sein Amt ab und wird zum neuen Schreiber der Gemeinde. Fabian Boller

Der 46-jährige Frank Meyenberg wird Oberembrachs neuer Gemeindeschreiber. Foto: Raisa Durandi

Frank Meyenberg ist ein waschechter Oberembracher. Der 46-Jährige hat fast sein ganzes Leben in der kleinen Gemeinde verbracht. Als er im Primarschulalter war, zog er mit seinen Eltern in die Ortschaft. Mit 25 verliess er Oberembrach, allerdings nur, um sieben Jahre später wieder zurückzukehren.

Er singt im Männerchor und fungiert als Regisseur der lokalen Theatergruppe. Auch politisch ist Meyenberg in seiner Gemeinde aktiv. Nach einer Legislatur als Präsident der Rechnungsprüfungskommission engagiert er sich seit beinahe acht Jahren auch im Gemeinderat, wo er das Ressort Raumordnung, Bauwesen, Öffentlicher Verkehr und Sicherheit innehat. Doch damit ist nun bald Schluss. Meyenberg vollzieht einen aussergewöhnlichen Wechsel und übernimmt per 1. Oktober den Job von Gemeindeschreiberin Lea Gnädinger. Diese verabschiedet sich in den vorzeitigen Ruhestand.

