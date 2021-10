Gefährlichkeit von Ausbrüchen – Ein genauer Blick ins Magma verrät, ob ein Vulkan explodiert Forscher der ETH Zürich zeigen in einer Studie, was einen Vulkan explosiv macht oder eher zahm wie den Cumbre Vieja auf La Palma – eine Erkenntnis, die Leben retten kann. Joachim Laukenmann

Er speit Feuer und Asche: Der Vulkan Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma am 16. Oktober 2021. Foto: Miguel Calero (Keystone)

Rund 10 Prozent der Weltbevölkerung leben in der Risikozone aktiver Vulkane wie des Cumbre Vieja, der aktuell auf der Kanareninsel La Palma Feuer spuckt. Weit gefährlicher als der Cumbre Vieja sind jedoch grössere Vulkane, wie sie unter anderem in Griechenland, Italien, Japan oder den Anden zu finden sind – dort also, wo eine ozeanische Erdkruste unter eine kontinentale Kruste abtaucht.