Der FCW unterliegt GC – Ein Geschenk verteilt und ein Platzverweis kassiert Der FC Winterthur verliert gegen GC ein schwaches Spiel mit 1:2. Vor allem in der Startphase waren die Winterthurer nicht auf der Höhe des Geschehens. Und Souleymane Diaby zog einen total gebrauchten Tag ein. Gregory von Ballmoos

Souleymane Diaby stürzt und bringt Bendeguz Bolla zum Fallen. Dafür sieht der Ivorer die rote Karte. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Er konnte einem leid tun. Souleymane Diaby. Der Mann von der Elfenbeinküste hatte einen Tag zum Vergessen. Es gelang im nichts. Rein. Gar. Nichts. Kaum ein Pass brachte er an den Mann und wenn, war es der falsche Empfänger. Wie in der 3. Minute als er den Ball frei zu Hayao Kawabe spielte und dieser Christian Herc lancieren konnte. Nach seinem Fehler blieb der Ivorer einfach stehen, darum war Herc derart frei. Markus Kuster war chancenlos. 0:1. Zu allem Übel aus Winterthurer Sicht, hatte GC in dieser Szene noch VAR-Glück. Herc startete eher mehr denn weniger aus einer Abseitsstellung.