«Apropos» – der tägliche Podcast – Ein Gespräch über das Böse im Menschen Was macht einen Menschen zum Täter? Und warum sind Menschen so fasziniert von «True Crime»? Der bekannteste Gerichtspsychiater der Schweiz, Frank Urbaniok, hat Antworten. Mirja Gabathuler als Host Laura Bachmann als Produzentin

Frank Urbaniok blickt zurück auf fünf prägende Fälle seiner Karriere. Foto: Sabina Bobst

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Frank Urbaniok hat sich jahrzehntelang in die Köpfe von Mördern, Vergewaltigern, Betrügern und Räubern hineingedacht. Als Forensiker war es sein Job, herauszufinden, was hinter den schlimmsten Verbrechen in der Schweiz steckt und warum sie begangen wurden. In der neuen Podcast-Serie «Hinter der Tat – True Crime mit Frank Urbaniok» des «Tages-Anzeigers» blickt Urbaniok zurück auf fünf prägende Fälle seiner Karriere.

Zum Auftakt und als ersten Einblick in die Serie spricht er in einer neuen Folge «Apropos» über das Phänomen «True Crime», über das Böse im Menschen und darüber, ob es überhaupt so etwas wie eine gerechte Strafe gibt. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Alles zum «Crime Sommer» Im Rahmen des «Crime Sommer» beleuchtet der «Tages-Anzeiger» und die Redaktion Tamedia während sechs Wochen spannende Kriminalfälle aus der Schweiz. Podcast Serie «Hinter der Tat - True Crime mit Frank Urbaniok» Was macht einen Menschen zum Täter? In der neuen Tagi-Podcast Serie «Hinter der Tat» spricht der bekannte Gerichtspsychiater Frank Urbaniok über Verbrechen, die er selbst begleitet hat. In fünf Folgen blickt er in die Psyche von Tätern und zeigt auf wie die Gesellschaft mit Verbrechen umgeht. Ab 4. August erscheint jeden Freitag eine neue Folge auf den Apps und Websiten der Tamedia-Titel – exklusiv mit Vorabzugriff für Abonnentinnen und Abonnenten dieser Zeitung. «Apropos – Crime Sommer» Auch der tägliche Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia widmet sich spektakulären und bekannten Schweizer Verbrechen. Ab dem 4. August erzählen unsere Gerichts- und Verbrechensreporterinnen jeden Freitag von Fällen, die sie während ihrer Laufbahn besonders beschäftigt haben. Der «Apropos – Crime Sommer» erscheint auf allen Apps und Websiten der Tamedia-Titel oder im «Apropos»-Feed jeder Podcast-App.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

