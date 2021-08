Kein Festsieg für Leuppi in Stäfa – Ein gestellter Schlussgang und ein lachender Dritter Weil Armon Orlik und der Winterthurer Samir Leuppi im Schlussgang stellen, gewinnt der Thurgauer Domenic Schneider das Zürcher Kantonal-Schwingfest in Stäfa. red

Samir Leuppi (unten) geriet im Schlussgang des Zürcher Kantonal-Schwingfests in Stäfa gegen Armon Orlik in Schwierigkeiten. Foto: Sabine Rock

Zwölf Minuten lang kämpften Samir Leuppi vom Schwingklub Winterthur und der Bündner Armon Orlik am Zürcher Kantonal-Schwingfest in Stäfa im Schlussgang um den Festsieg, doch keinem wollte es gelingen, den anderen aufs Kreuz zu legen. Orlik hatte lange Vorteile, ehe Leuppi in den Schlussminuten mit letzter Kraft beinahe noch gewonnen hätte.

Leuppi und Orlik waren sich schon im Anschwingen begegnet. Schon da gab es keinen Sieger. Danach gewannen beide Schwinger ihre vier folgenden Kämpfe und sie qualifizierten sich so für den Schlussgang. Weil dieser Unentschieden endete, wurde der Thurgauer Domenic Schneider zum Festsieger ausgerufen. Er bezwang in seinem letzten Kampf Marco Good.

Starke Leistung von Lehmann



Leuppi und Orlik belegten am Ende mit 57,75 Punkten den 3. Rang hinter Schneider und Ueli Hegner (Siebnen) – gemeinsam mit dem Humliker Philipp Lehmann. Vom Schwingklub Winterthur holten überdies Christian Lanter (Rang 5a/ 57.25), Beda Arztmann (5c/57.25) und Karim Leuppi (6e/57.00) den Kranz – also war das eine ganz starke Teamleistung.

