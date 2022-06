Musks Probleme mit Tesla – «Ein gigantisches Dröhnen, dieses Geräusch von brennendem Geld» Autobauer Tesla hat offenbar Probleme. Laut Elon Musk machen die neuen Fabriken in Deutschland und Texas Milliardenverluste. Die Warnung ist drastisch. Caspar Busse

Er habe ein «superschlechtes Gefühl» mit Blick auf die weitere Wirtschaftsentwicklung: Tesla CEO Elon Musk auf dem Areal seiner «Gigafactory» in Deutschland. Foto: Odd Andersen (AFP, Archiv)

Es ist erst drei Wochen her, da war Volkswagen-Chef Herbert Diess wieder einmal voll des Lobes über seinen grossen Konkurrenten Tesla. Der amerikanische Elektroautobauer sei «auf absehbare Zeit Taktgeber für die Automobilindustrie», sagte er auf einem Branchenforum. Der VW-Konkurrent sei in vielen Prozessen doppelt so schnell wie der Rest der Industrie. «Da kann man sich das ein oder andere abschauen, manches nicht», sagte Diess.