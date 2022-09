FCW testet gegen YF – Ein glanzloser Sieg für das Gefühl Der FC Winterthur gewinnt das Testspiel gegen YF Juventus Zürich mit 2:0. Gregory von Ballmoos

Jozef Pukaj stand beim 2:0 Testspiel-Sieg gegen YF Juventus wieder einmal im Tor des FC Winterthurs. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Ein Spiel fürs Selbstvertrauen, ein Spiel als Vorbereitung für den Cup-Match am Samstag in Meyrin und ein Spiel für die Spieler mit wenig Einsatzminuten. Timothy Fayulu, Granit Lekaj, Carmine Chiappetta und Francisco Rordiguez waren gar nicht dabei. Es wurde – zumindest in der ersten Halbzeit – aber eher ein Knorz. Der FCW war gegen YF Juventus aus der Promotion League zwar bemüht, erarbeitete sich jedoch zu wenig Ertrag. Einzig Samuel Ballet und Neftali Manzambi trafen für die Winterthurer.

Das 1:0 von Ballet fiel nach knapp einer halben Stunde und einem schönen Angriff über die rechte Seite. Samir Ramizi kam für einmal bis zur Grundlinie durch und spielte den Ball von dort scharf und flach in die Mitte, wo der heranstürmende Ballet nur noch den Fuss hinhalten musste.

Bis dahin hatte der FCW, der wieder einmal in einer Viererkette agierte, einige Chancen, zwingend waren diese jedoch nicht. Die beste hatte Stephan Seiler. Er wurde von Ramizi und Roman Buess schön freigespielt, im Fallen brachte er jedoch zu wenig Druck hinter den Ball.

Fehlendes Selbstverständnis

Die Chancen wurden in der zweiten Halbzeit nicht viel zwingender. Zwar war der FCW etwas dominanter, Zählbares kam aber lange nicht heraus. Florian Kamberi zeigte Ansätze, Ballet versuchte es mit Dribblings und Eris Abedini probierte, aus dem Mittelfeld heraus die Fäden zu ziehen. Viele hatten eine Idee, nur selten zwei dieselbe.

Bis zur letzten Aktion des Spiels blieb es darum beim 1:0. Dann sprang einem YF-Verteidiger den Ball im Strafraum an die Hand. Es gab Penalty, Neftali Manzambi verwandelte ihn problemlos. Freude kam bei den Winterthurern trotzdem nicht auf. Ein 2:0 gegen den Zweitletzten der Promotion League ist nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Die Freude fehlet dem Team auch auf dem Platz. Es ist ja nicht so, dass die Winterthurer nicht mehr Fussballspielen könnten. Es ist ja immer noch dasselbe Team, das gegen Basel so viele begeisterte. Es fehlt im Moment jedoch an der Selbstverständlichkeit und der Leichtigkeit im Spiel. Und auch am Selbstvertrauen. Gegen Meyrin kann weiter daran gearbeitet werden.

FC Winterthur – YF Juventus Zürich 2:0 (1:0) Infos einblenden Schützenwiese.- 150 Zuschauer. – SR: Thies. Tore: 29. Ballet (Ramizi) 1:0. 90. Manzambi (Handspenalty) 2:0. FCW: Pukaj; Diaby (Schättin), Gelmi (46. Kryeziu), Schmid (46. Abedini), Gonçalves (46. Burkart); Arnold; Ramizi (46. Di Giusto), Seiler (46. Corbaz); Ballet, Buess (46. Kamberi), Manzambi, YF: Makripodis (46. Deronjic); Caserta (46. Kramer), Miranda (46. von Niederhäusern), Nezaj (29. Krause), Mettler (46. Corvalan); Mesto (46. Tanzillo), Dalvand (46. Arghandewall), Heini, Ouedraogo (46. Janett); Aziz, Camara (46. Festic). Bemerkung: Gelbe Karte: 41. Arnold (taktisches Foul). 54. Abedini (Reklamieren), 62. Festic (Foul)

