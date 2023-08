WM-Aus für die Schweiz – Ein harter Aufprall zurück in die Realität Nach einem 1:5 gegen Spanien ist für die Schweiz im Achtelfinal Endstation. Die Chance wäre riesig gewesen – und dennoch ist das Ausscheiden nur logisch. Fabian Sangines

Grosse Enttäuschung: Lia Wälti und ihren Teamkolleginnen wurden von Spanien die Grenzen aufgezeigt. Foto: Ulrik Pedersen (Freshfocus)

Im Spanischen gibt es den Ausdruck «Baño de realidad», frei übersetzt heisst das, ein Bad in der Realität. Was die Schweizer Fussballerinnen an diesem frühen Samstagabend in Auckland gegen die hoch überlegenen Spanierinnen erleben, ist genau das. Sie gehen baden – zurück in der Realität.