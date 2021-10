FCW gegen Yverdon – Ein harter Kampf, auch gegen den Neunten Vor drei Wochen wurde der FCW Leader. Eine Woche später war er es nicht mehr. An diesem Samstag kann er es wieder werden: Nach dem 0:4 von Neuchâtel Xamax in Schaffhausen braucht er dafür einen Sieg gegen Yverdon. Hansjörg Schifferli

FCW-Trainer Ralf Loose könnte das beste Startviertel seit seinem Amtsantritt realisieren. Foto: Christian Merz

Wer nach acht Runden auf die Tabelle der Challenge League blickt, sieht eine scheinbar klare Sache: Es spielt am Samstag der Zweite, der FCW, auf eigenem Platz gegen den Neunten, den Aufsteiger aus Yverdon. Aber wer genauer hinschaut, stellt fest: Es hat in den letzten zwei Runden dieser so ausgeglichenen Liga nur ein Verein zweimal gewonnen, Yverdon; und es hat nur einer zweimal verloren, der SC Kriens, die einzige Mannschaft, die bisher nicht mithalten kann. «Normal» ist, dass gewinnt, wer eine Woche zuvor verloren hat – und umgekehrt. Nicht weniger als sechs Sieger der siebten Runde haben in der achten verloren – und umgekehrt. Dazu gehört der FCW nicht. Immerhin war das 0:0 gegen einen sehr starken FC Aarau eine ordentliche Reaktion aufs 0:2 gegen den FC Vaduz. Der wiederum «büsste» für diesen Sieg mit einem 0:2 in … Yverdon.