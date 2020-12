Eishockey: Swiss League – Ein hartes Stück Arbeit für Kloten Es wird der vierte Sieg in Folge: Kloten schlägt die GCK Lions 3:2, derweil Ajoie in Olten einen weiteren Punkt abgibt. Roland Jauch

Wie schon während des Playoff-Viertelfinals im März (hier im Bild) bestritten Kloten und die GCK Lions ihr drittes Duell in der laufenden Saison vor leeren Rängen in der Swiss-Arena. Foto: Leo Wyden

Es war kein Spektakel. Hätte es Zuschauer gehabt, wäre es immerhin in den Schlussminuten hektisch oder laut geworden. Denn da versuchten die GCK Lions ohne Goalie, das Spiel gegen Kloten noch zu drehen, aus dem 1:3 noch einen Punkt zu holen. Ein Tor gelang den Gästen, aber mehr nicht. Kloten holte seinen vierten Sieg in Folge, die Lions verloren zum vierten Mal nacheinander.

«Wir haben aus vier Spielen innert acht Tagen zwölf Punkte geholt, mit dem bin ich sehr zufrieden», sagte Klotens Trainer Per Hanberg. Mit Blick auf die Gegnerschaft war die Samstagsrunde wie schon jene am Donnerstag eine für Kloten. Denn Ajoie, das am Donnerstag gegen Langenthal verloren hatte, gab beim Verlängerungssieg in Olten wieder einen Punkt ab. Und Langenthal, der grosse Sieger vom Donnerstag, reiste aus Biasca mit einer 2:3-Niederlage nach Hause zurück. Kloten hat seinen Rückstand auf Ajoie, den Leader nach Verlustpunkten, auf vier Zähler reduziert. Anfang Woche waren es noch acht gewesen.