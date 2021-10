Oktoberfest in Winterthur – Ein Hauch von Albanifest Wer das Riesenrad im Sommer vermisste, kann die Fahrt jetzt nachholen und auf dem Teuchelweiher eine Runde drehen. Elisabetta Antonelli

Bis 6. November steht das Riesenrad noch auf dem Teuchelweiher. Foto: Madeleine Schoder

Die Stadt von oben sehen bei einer Runde auf dem Riesenrad – darauf mussten die Winterthurerinnen und Winterthurer zwei Sommer lang verzichten. Denn wegen der Pandemie fiel das Albanifest aus. Vis-à-vis der Reithalle, wo das Oktoberfest steigt, gibt es jetzt aber ein Trostpflaster. «Wir wollten das Riesenrad schon lange am Oktoberfest haben. Dieses Jahr hat es zum ersten Mal geklappt», sagt OK-Präsident Markus Furrer.

Für den Riesenrad-Betreiber Hanspeter Maier ist es ein Versuch: «Wir schauen, wie das Riesenrad ankommt, und ob wir in Zukunft wieder am Oktoberfest dabei sind.» Das Riesenrad läuft von Donnerstag bis Sonntag und noch bis zum Ende des Oktoberfests am 6. November. Erwachsene bezahlen für eine Runde 7 Franken, Kinder 5.