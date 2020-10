Der FCW siegt in Thun – Ein Hauch von Spitzenmannschaft Der FC Winterthur liess auf dem Kunstrasen des Absteigers FC Thun nahezu nichts zu und schoss in der 78. Minute das Tor zum 1:0-Sieg. Der Schütze: Gezim Pepsi nach einem Eckball. Hansjörg Schifferli

Die Winterthurer bejubeln in der Stockhorn Arena den Treffer zum letztlich entscheidenden 1:0. Claudio de Capitani (Freshfocus)

Dem 2:0 in Kriens noch vor der Länderspielpause liess der FCW nun ein 1:0 zu seinem ersten Auftritt überhaupt in der Thuner Stockhorn Arena folgen. Zwei Auswärtsspiele gegen absolut respektable Gegner ohne Gegentor – das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sieht man die Dinge optimistisch-realistisch, dann darf man sehr wohl so urteilen: Mit diesem Stil zeigte der FCW, dass er zu Arbeitssiegen fähig ist, wie sie Spitzenteams auszeichnen.

Es wehte also ein Hauch von Spitzenmannschaft durchs Thuner Stadion, das nur 1000 Zuschauer bevölkern durften. Sie sahen einen FC Winterthur, der defensiv sehr diszipliniert und abgeklärt spielte, sich offensiv auch nicht sehr viele, aber doch mehr Chancen herausspielte. Man könnte also sagen: Er war gewiss um ein Tor besser. Allein, wenn dieses Tor erst kurz vor Schluss fällt und in einer Phase, in der die Winterthurer nicht mehr allzu viele klare Offensivaktionen hatten, so ist auch zu sagen: Der Anlass hätte auch unentschieden ausgehen können.