Rösslitram in Winterthur – Ein Hauch von Weltstadt Der öffentliche Verkehr in Winterthur ist ziemlich genau 125 Jahre alt. Zwei Pferde zogen den ersten «Tramomnibus» – eine Attraktion, die aber wenig rentabel war. Peter Niederhäuser

Zwei Pferdestärken: Das Rösslitram an der Grüzestrasse in einer Aufnahme von 1895. Foto: PD

Vor 125 Jahren, Anfang Juni 1895, drängte sich die Winterthurer Bevölkerung auf einem bisher kaum bekannten Mobil, dem Tramomnibus. Unzählige Neugierige nutzten die Gelegenheit für eine Probefahrt auf der neuartigen «Tramway», einem von Pferden gezogenen Wagen. In Zeitungsartikeln wurde die Schonung der Pferde eingefordert und an Umgangsregeln erinnert, denn Erwachsene wie Kinder amüsierten sich beim Auf- und Abspringen in voller Fahrt. Andere störten sich an der penetrant eingesetzten Warnglocke. Die Anfänge der Winterthurer Verkehrsbetriebe waren durchaus exotisch.