Alkoholisiert auf dem Rhein – Ein Hobbyböötler macht auf Captain Jack Sparrow Ein 62-jähriger Mann wollte Ende Mai von Eglisau mit seinem Weidling in Richtung Rheinau fahren. Weil er zu betrunken war, landete er statt am Ziel im Wasser. Gregory von Ballmoos

Die Rheinbrücke bei Flaach passierte der Mann noch ohne Probleme, weiter oben endete die Fahrt jedoch ungewollt. Foto: Madeleine Schoder (TX Group)

Captain Jack Sparrow gehört zu den ikonischsten Figuren von ganz Hollywood. Der versoffene, tollpatschige Piraten-Glückspilz unterhielt im letzten Jahrzehnt Hunderttausende Kinobesucher, Hobbypiraten und solche, die es gerne sein wollten. Mit Charme, Glück und einer Flasche Rum schlug er der Obrigkeit regelmässig ein Schnippchen.

Ein 62-jähriges Weinländer Pendant der Filmfigur hatte im Frühjahr weniger Glück. Der Weinländer Captain wurde nach seiner Sufffahrt im Mai 2021 verurteilt.

«Etwa zwei Liter Rosé»

Der Mann sass wohl den ganzen Sonntagnachmittag im Waldheim-Beizli in Eglisau und soff sich einen an wie Jack Sparrow zu seinen besten Zeiten. Nach eigenen Angaben waren es «etwa zwei Liter Roséwein». Danach wollte er die Beiz wechseln und machte sich mit seinem motorisierten Fährboot eines bekannten Schaffhauser Bootsbauers auf den Weg zum Salmen in Rheinau.