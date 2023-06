Tag der Winterthurer Sportvereine – Ein Hoch auf den Breitensport Der Dachverband Winterthur Sport ist 50 Jahre alt. Die Athleten und Athletinnen, die am Tag der Sportvereine ihr Können unter Beweis stellten, bewiesen dafür jugendliche Spritzigkeit. Deborah von Wartburg

1 / 13 Der Karate- und Judo-Club zeigte eine Karate-All-Kampf-Show. Fotos: Enzo Lopardo

Am Samstag feierte der Dachverband Winterthur Sport im Sportpark Deutweg sein 50-jähriges Bestehen. Die Mitglieder des Dachverbandes organisieren zudem den Tag der Winterthurer Sportvereine. Zwar nicht ganz 50, aber doch immerhin 37 Vereine zeigten am Samstag in über dreissig verschiedenen Sportarten ihr Können. Es wurde gefechtet, gerungen und getanzt. Klicken Sie sich durch die Bildstrecke, um einen Eindruck der Darbietungen zu erhalten.