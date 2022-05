Meister FCZ ungebremst – Ein Hoch auf die Zürcher Arbeitsmoral Auch nach einer Feierwoche und mit veränderter Mannschaft siegt der FCZ weiter – das 2:1 in St. Gallen verdient er sich dank einer kämpferischen Leistung. Thomas Schifferle

Einer gegen alle: Auch fünf St. Galler können Karol Mets nicht daran hindern, das 1:0 für den FCZ zu erzielen.

Foto: Christian Merz (Keystone)

Seit André Breitenreiter Trainer des FC Zürich ist, redet er ausführlich an seinen Presseterminen. Er hat auch immer viel zu berichten, wenn es um seine Spieler geht. Wie er zum Beispiel minutenlang und druckreif über die Entwicklung von Mirlind Kryeziu vom fast hoffnungslosen Fall zum Recken in der Abwehr erzählen kann, wie er die früheren Gewichtsprobleme Kryezius thematisiert, das macht ihm keiner so schnell nach.