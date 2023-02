Sweet Home: 10 Wohnideen mit Kunst – Ein Hoch auf grafische Bilder Grafische Kunst passt zu allen Wohnstilen, fügt sich harmonisch ein und sorgt für Farbe. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Rezept gegen leere Wände

Starkes Statement an der Wand. Foto über: Midnatt Home

Leere Wände bedeuten immer irgendwie, dass man in der Wohnung, in der man lebt, noch nicht so richtig angekommen ist. Doch bei der Wahl der Bilder für das Zuhause tun sich viele schwer, denn nicht alle haben ein Kunstverständnis oder fühlen sich mit diesem Thema gar ein bisschen überfordert. Soll es nun die Landschaft sein, ein Porträt, Werbeplakate aus dem Museumsshop, Fotografien oder einfach etwas vom Flohmarkt? Gut gibt es etwas, das immer passt: grafische, formale Kunst und Grafik.

2 — Farben und Formen

Kunst und Design, bei dem Farben und Formen zueinander passen. Foto über: The Socialite Family , Valerio Geraci

Ob Gemälde oder Druck: Abstrakte Kunst, die mit Formen und Farben spielt, ist eher eine Art Objekt und daher einfacher auszuwählen. Man wählt Farben und Formen, die man mag – auf ähnliche Art, wie man diese auch für Möbel oder Vasen aussucht.

3 — Wählen Sie Grösse

Ein grosses, grafisches Bild über einem Sofa. Foto über: Nestor

Grafische Kunst polarisiert nicht wie figürliche Darstellungen. So dürfen solche Bilder ruhig grossformatig sein. Vor allem wenn man sich für ein einzelnes Werk entscheidet, das an einen bestimmten Ort gehängt werden soll.

4 — Spielen Sie mit Formen

Unterschiedliches, das harmonisch zusammenfindet. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Manchmal ist es auch umgekehrt: Man findet ein schönes Bild, das gefällt, und sucht dann einen Ort dafür. Ein Kunstwerk braucht wie ein Möbel den richtigen Platz. Bei grafischen, abstrakten Bildern ist dies einfacher, denn sie korrespondieren gut mit Design. Sehr schön ist das hier in diesem Schlafzimmer gelungen: Zum linearen Nachttischchen «De Stijl» von Eileen Gray und der Lampe «Gatto» von Achille Castiglione wurde ein farbiger, grafischer Druck gehängt, der zwischen abstrakt und figürlich tanzt. Tauchen Sie hier in die wunderschöne Homestory von Regina Rüfenacht, in deren Wohnung dieser Druck hängt.

5 — Lassen Sie sich von Kunst inspirieren

Gemälde und Kissen in den gleichen Farbtönen. Möbel, Wohnaccessoires und Foto von HK Living

Wenn Sie ein Bild gefunden haben, dessen Farben und Formen Sie ansprechen, dann lassen Sie sich davon zum Dekorieren inspirieren. Hier nehmen die Kissen auf wunderschöne Weise die Farben des Gemäldes auf.

6 — Schaffen Sie Eleganz

Elegantes Arrangement von Kunst und Wohnaccessoires. Foto über: Alvhem

Abstrakte, grafische Kunst ist oft zurückhaltender als figürliche und strahlt nicht selten Eleganz aus. Unterstützen Sie das mit der richtigen Rahmung. Ein weisser Passepartout und schlichte dünne schwarze Rahmen wirken am elegantesten. Hier zeigt auch der Couchtisch ein elegantes Styling: Blumen und Zweige in einer schlichten Vase, Coffetable Books und eine Kerze sorgen für Stimmung.

7 — Kokettieren Sie

Wenn Lampe und Kunst sich küssen. Foto über: The Nordroom

Da formale Bilder sich sehr gut mit Design verstehen, kann man diese Beziehung auch noch ein bisschen fördern. Hier tanzt die Pendelleuchte von Louis Poulsen mit einem Print, der formale Verwandtschaft zeigt, ein charmantes Pas de deux. Die rosa Schale auf dem Ofensims gehört zum Corps de Ballet und unterstützt diese gelungene Verbindung.

8 — Wände wie im Museum

Farbige Wände lassen Bilder schöner wirken. Wandfarbe und Foto von Little Greene

Wer sich gerne Gemälde in Museen anschaut, dem ist bestimmt aufgefallen, dass Sammlungen und Ausstellungen nicht selten in Räumen sind, deren Wände farbig gestrichen sind. Farbige Wände lassen Bilder nämlich noch schöner wirken.

9 — Doppelt schön

Paarweise eingesetzte Kunst. Foto über: SF Girl

Auch bei Bildern sind Paare eine gute Wahl. Schön und interessant ist, wenn Paare verwandt sind – also ähnlich, aber nicht gleich. Das wird auf diesem Beispiel nicht nur mithilfe der Wahl der grafischen Bilder umgesetzt, sondern auch mit den beiden Fruchtschalen und den Hockern.

10 — Kreieren Sie eine Galeriewand

Eine Galeriewand, bei der grafische Kunst untergemischt wurde. Foto über: Behrer

Grafische Kunst sorgt für Ruhe und Ausgewogenheit. Das können Sie auch nutzen, um eine Galeriewand zu erstellen. Mischen Sie schlichte grafische Werke zu anderer Kunst. Sie beruhigen damit die Gesamtwirkung und lassen die Bildersammlung an der Wand grafischer wirken.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

