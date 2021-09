Gartenspiele in Berg am Irchel – Ein italienisches Rachedrama in einem Weinländer Garten Die Shake Company zeigte vor kleinem Publikum in einem privaten Garten ihr turbulentes Open-Air-Stück – ein gleichzeitig idyllisches und zum Brüllen komisches Theatererlebnis. Alex Hoster

Shake Company mit dem Theater «Gartenspiele» in Berg am Irchel. Foto: Madeleine Schoder

Langsam verglüht der Spätsommertag, es duftet nach Land, von fern läuten Kirchglocken: ein friedlicher Abend über dem Flaachtal. Doch in Berg am Irchel bricht das nackte Chaos aus. Denn die Komödie «Achtung, fertig, Action!», die die Shake Company dort am Donnerstag auf einer temporären Open-Air-Bühne aufführte, ist verworren und turbulent. Dabei wäre im Grunde alles ganz einfach: Wir befinden uns auf dem Set eines Filmes, wo die Crew in den Kulissen eines italienischen Städtchens eine Eifersuchtsszene drehen will. In dieser soll ein betrogener Liebhaber seinen Nebenbuhler erschiessen.