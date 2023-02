Krieg in Europa – Ein Jahr Krieg in der Ukraine: So steht es um die Solidarität Am 24. Februar 2022 begann die russische Invasion in der Ukraine. Es folgte eine Solidaritätswelle, die jedoch mittlerweile abgeflacht ist. Nun bringen die christlichen Kirchen das Friedensgebet zurück, und die Stadt ruft zu einer Schweigeminute auf. Valérie Jost

Das Winterthurer Stadthaus erstrahlte letztes Jahr in Solidarität mit der Ukraine blau-gelb. Davon übrig geblieben ist nach Stromsparmassnahmen noch die gehisste Flagge. Foto: Marc Dahinden

Russlands Einmarsch in der Ukraine jährt sich am Freitag zum ersten Mal. Was nach Kriegsbeginn folgte, war eine riesige Solidaritätswelle: Ukraine-Flaggen wurden gehisst, Hilfsgütersammlungen wurden organisiert, und bei Spendensammlungen gingen hohe Summen ein. Doch wie steht es ein Jahr später um die Solidarität?