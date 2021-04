Mit Backrezepten auf Reisen – Ein jüdisches Gebäck In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Rugelach. Heidrun Pschorn

Rugelach: Winzige Nusshörnchen. Foto: Heidrun Pschorn

Rugelach ist eine süsse kleine Spezialität, die in Israel sehr gern in grossen Mengen verkauft wird. Rugelach, Rugalach oder Rugalech bedeutet so etwas wie kleine Drehung oder Kringel. Ihren Ursprung haben Rugelach in den jüdischen Gemeinden Osteuropas. Der Teig ähnelt Mürbeteig. Früher wurde er mit Hefe, heute wird er mit Frischkäse zubereitet. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

240 g Mehl

150 g Frischkäse

125 g weiche Butter

3 EL Puderzucker

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

Abrieb ½ Bio-Zitrone

Füllung:

Schokoladenaufstrich

gehackte Haselnüsse

1 Eigelb

Zubereitung Teig:

Mehl, Salz, Zucker, Puderzucker, Vanillezucker und Abrieb der Bio-Zitrone in eine Schüssel geben und alles vermischen. Mit der weichen Butter und dem Frischkäse rasch verkneten. Den Teig in zwei Kugeln teilen und jeweils in Frischhaltefolie wickeln. Flach klopfen und für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Fertigstellung:

Backofen auf ca. 160 Grad vorheizen. Backblech mit einem Backpapier auslegen. Den einen Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Kreis ca. 3 mm dick ausrollen. Eine Tarteform oder einen grösseren Teller auf den Teig legen und mit einem Pizzaschneider den überstehenden Rand wegschneiden. Den Schokoladenaufstrich auf den Teig streichen. Am Rand etwa 2 cm freilassen. Den Kreis mit dem Pizzaschneider in 12 Stücke teilen. Von der breiten Seite her jedes Stück aufrollen. Auf ein Backblech geben, mit dem Eigelb bestreichen und den gehackten Haselnüssen bestreuen. Ca. 20 Minuten goldbraun backen. Mit dem anderen Teig genau gleich fortfahren oder ihn für später im Kühlschrank aufbewahren.

Tipps: Den Teig über Nacht kalt stellen. Er kann auch sehr gut für 2 bis 3 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. Rugelach halten sich in einer Blechdose gelagert für eine Woche.

Fehler gefunden?Jetzt melden.