EHCW vor Test gegen Kloten – Ein junges Team im Stahlbad Der EHC Winterthur hat sein Kader noch nicht beisammen. Der nächste Testspielgegner Kloten ist schon weiter. Urs Kindhauser

Die EHCW-Vertretung an der Medienorientierung: die Spieler Nelson Chiquet, Marc Steiner, Matt Wilkins und Anthony Staiger, Assistenztrainer Frédéric Rothen, Cheftrainer Teppo Kivelä, Medienassistentin Nadia Casserini und Sportchef Mario Antonelli (von links) Foto: Urs Kindhauser

Drei Wochen dauert es noch bis zum Saisonstart in der Swiss League, und doch steht dem EHC Winterthur der wohl härteste Test des ganzen Jahres unmittelbar bevor: Am Freitag (20 Uhr) empfängt das Team von Trainer Teppo Kivelä den EHC Kloten zum traditionellen Vorsaison-Duell um den «Chopfab-Cup». Gross waren die Unterschiede zwischen den beiden Clubs ja immer, auch wenn sie die letzten vier Jahre in der gleichen Liga spielten. Nun ist Kloten auf seinen «angestammten» Platz in der National League zurückgekehrt und hat sich dementsprechend verstärkt.