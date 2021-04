Basketball-Playoff der Frauen – Ein Kantersieg bringt den BCW in den Final Die Basketballerinnen aus Winterthur haben ihr Minimalziel erreicht: Sie stehen nach dem 87:44-Heimsieg über Hélios im Playoff-Final. Dort wartet der bisherige Dominator. Stefan Kleiser

Ameryst Alston und der BCW deklassieren Hélios Basket im entscheidenden Spiel des Playoff-Halbfinals. Stefan Kleiser

Bereits in der Startphase stellten die Winterthurerinnen die Weichen in die richtige Richtung: Nach dreieinhalb Minuten führten sie am Sonntag gegen Hélios Basket 13:0. Am Ende resultierte im dritten und entscheidenden Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie ein Sieg mit 43 Punkten Differenz. Der BCW war in allen Belangen besser. Wie die erste der drei Partien hatte verloren gehen können, ist rückblickend ein Rätsel.

«Wir haben einiges verändert nach dem ersten Spiel», erzählt BCW-Trainer Valter Montini, «wir traten viel mehr als Team auf.» Zwar wurde Ameryst Alston, die Topskorerin der Equipe, vom Gegner gedoppelt. «Aber das war gut für unsere anderen Spielerinnen.» Prompt warfen Belinda Mensah, Iva Bosnjak und Olha Yatskovets mehr Punkte. Das Wichtigste sei derzeit aber der Fokus. «Über Taktik habe ich vor dem Spiel darum nicht geredet.»