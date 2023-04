FCW-Frauen in der 1. Liga – Ein Kantersieg, der zu knapp ausfällt Die Frauen des FC Winterthur marschieren zielstrebig in Richtung Nationalliga B. Mit 7:0 gegen Balerna gewannen sie auch das zwölftes Meisterschaftsspiel. Urs Kindhauser

Das spektakulärste Tor der FCW-Frauen: Sarah Umiker erzielt es mit dem Rücken. Foto: Urs Kindhauser

Die Frage nach dem 7:0-Sieg der FCW-Frauen gegen den SC Balerna war: Sollte man sich eher über die sieben geschossenen Tore freuen oder über das Dutzend vergebener hochkarätiger Chancen ärgern und darüber, dass das Resultat mindestens doppelt so hoch hätte sein müssen? FCW-Trainerin Adrienne Krysl war etwas anderes wichtig: «Im Vergleich zur ersten Halbzeit unseres ersten Rückrundenspiels gegen Staad haben wir aus dem Training viele gute Sachen mitnehmen können. Wir fanden die Lücken und waren vorne von Anfang an präsent. Wir waren auch punkto Kreativität besser. Die Art und Weise unseres Auftretens stimmt mich positiv. Der Hunger auf Tore war bis zum Schluss da.»

FCW-Frauen – SC Balerna 7:0 (5:0) Infos einblenden Schützenwiese, Kunstrasen. – Tore: 12. Hubler 1:0. 18. Van Niekerk 2:0. 21. Umiker 3:0. 35. Von Allmen 4:0. 39. Van Niekerk 5:0. 68. Hashani 6:0. 92. Rauch 7:0. – FCW-Frauen: Furrer; Malacarne, Mönch (46. Fuchs), Nederstigt, Russo (61. Schläfli); Hashani, Von Allmen, Umiker; Krasniqi (46. Rauch), Van Niekerk (61. Beer), Hubler. Weitere Spiele: Staad - Thusis/Cazis 0:1. Schwyz - Bühler 1:1. Gambarogno - Eschenbach 2:2. Blue Stars - Wädenswil 0:1. - Rangliste: 1. Winterthur 14/36. 2. Gambarogno 14/24. 3. Wädenswil 14/22. 4. Eschenbach 14/20. 5. Baar 13/14. 6. Staad 14/14. 7. Blue Stars Zürich 14/14. 8. Schwyz 13/13. 9. Thusis/Cazis 14/10. 10. Balerna 14/7. 11. Bühler 14/5. – Rückzug: Appenzell

Gestillt wurde dieser Hunger vor allem in der ersten Halbzeit. Schon in den ersten gut 20 Minuten schossen die Winterthurerinnen durch Fiona Hubler, Elena Van Niekerk und Sarah Umiker drei Tore. Wobei der Treffer Umikers der kurioseste war, denn die Mittelfeldspielerin erzielte ihn nach einem Eckball mit dem Rücken. Nach der Pause spielten die Winterthurerinnen nicht schlechter nach vorne. Nur wurden die Chancen nun gleich reihenweise vergeben. Vor allem die eingewechselte Toja Rauch brauchte Zeit, bis sie ihr Visier eingestellt hatte. Nach einem Pfostenschuss und weiteren nicht verwerteten Grosschancen traf sie in der Nachspielzeit aber zum 7:0.

In der Tabelle haben die Winterthurerinnen nun zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Gambarogno, der bei einem 2:2 gegen Eschenbach zwei Punkte liegen liess. Zu absolvieren sind noch acht Runden.

Der energisch gesetzte Schlusspunkt: Toja Rauch erhöht in der Nachspielzeit auf 7:0. Foto: Urs Kindhauser

