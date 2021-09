Unihockey: NLA-Auftakt des HCR – Ein kapitaler Fehlstart für den HC Rychenberg Der HCR verliert zum Saisonstart in Sarnen mit 4:9. Zugrunde liegt dieser Niederlage ein schwaches erstes Drittel, das sich in einem 0:5-Rückstand niederschlägt. René Bachmann

Gerade zu Beginn des Schlussdrittels wäre für den HCR viel mehr möglich gewesen als «nur» das 2:5 durch Severin Ott. Foto: Heinz Diener

0:3 lag der HC Rychenberg in Sarnen nach knapp fünf Minuten im Hintertreffen, was Trainer Philipp Krebs dazu nötigte, sehr früh sein Time-out zu nehmen. Gar 0:5 lautete das Zwischenergebnis nach 18 Minuten. Der Spielstand machte es mehr als deutlich: Der Einstieg in die Saison, da braucht man gar nicht drumherum zu fabulieren, ist dem HCR gründlich misslungen. Krebs war entsprechend enttäuscht: «Es war ein von unserer Seite schlechtes Drittel. Wir machten einiges nicht gut. So waren wir nicht präsent in den Zweikämpfen und vor allem war das Verhalten nach Fehlern zu wenig gut. Manchmal gibt es solche Drittel.» Für das 0:5 brauchte es drei sich potenzierende Ingredienzien. Erstens begann die letztjährige rote Laterne mit einem hohen Pressing, zweitens unterliefen den Winterthurern bei dieser Ausgangslage zu viele Fehler und drittens brachte es Sarnen auf eine 100-prozentige Effizienz.