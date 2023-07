Aus dem Bezirksgericht Andelfingen – Ein Kilo Crystal Meth im Auto versteckt und in die Schweiz geschmuggelt Ahnungsloser Taxichauffeur oder Drogenkurier? Für die Andelfinger Richterinnen und Richter war die Antwort klar. Derweil drohte der Verteidiger bereits mit Berufung. Markus Brupbacher

Crystal Meth hat eine kristalline Form und ist eine der gefährlichsten Drogen mit verheerenden Folgen für die Gesundheit. Foto: Keystone / Michael Probst

Die harten Drogen habe er aus Deutschland in die Schweiz transportiert, ohne es zu wissen. Das sagte der beschuldigte Chauffeur eines Uber-Taxis am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Andelfingen. Die Staatsanwältin widersprach, der Mann aus Portugal habe als Drogenkurier gehandelt. Nach vier Stunden Befragung durch die Richterinnen und Richter beteuerte der Beschuldigte in seinem Schlusswort: «Ich bin unschuldig und will, dass der Albtraum ein Ende hat.»